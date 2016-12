Revue de presse : Mardi 27 Décembre 2016

Le château d’Haroué dans la tourmente :

Sera-t-il toujours possible de visiter le château d’Haroué, situé dans le Saintois, au sud de Nancy et si oui avec quel mobilier exposé ? Des questions parfaitement légitimes au regard des réflexions lancées et des décisions prises récemment par le ministère de la Culture. Après l’imbroglio de la vente aux enchères de juin 2015 où, sans avertir ni les services de l’Etat, ni les collectivités, ni même les musées, la princesse a souhaité vendre une partie du mobilier lui appartenant, le ministère a décidé de classer début juin 2016, au titre des monuments historiques, tout un ensemble d’objets appartenant à Minnie de Beauvau-Craon.

Le ministère confirme aussi étudier la possibilité d’en retirer le mobilier, dont il s’est rendu propriétaire en 2007, pour la coquette somme de 3 à 3,5 millions d’euros. A titre exceptionnel, il avait cependant consenti à le laisser en dépôt au château d’Haroué.

Il se pourrait que ce mobilier d’Etat soit transféré et exposé au château de Saint-Ouen, d’où ce patrimoine est originaire. La commune de Seine-Saint-Denis reconnaît s’être intéressée au devenir de ces pièces au moment de la vente aux enchères de 2015.

Depuis des décennies, le ministère de la Culture et la princesse de Beauvau-Craon entretiennent des relations tumultueuses. Garants des biens et des fonds publics, les services de l’Etat s’inquiètent des conditions de conservation du mobilier. L’achat d’une partie, en 2007, conjugué aux aides des collectivités, devait permettre de couvrir la quasi-totalité des importants travaux de réhabilitation du château, dont la réfection de sa toiture. Le conseil régional de Lorraine, dans un communiqué datant de juin 2015, rappelait qu’il avait versé, entre 1998 et 2008, 524 000 € d’aides pour des «travaux de restauration du château, à la rénovation des intérieurs et de certains mobiliers ».

Depuis cette date, les vannes ont été coupées puisque « le service régional de l’inventaire n’a jamais pu exercer sa mission, en dépit de la convention signée par Mme la princesse.

Nouveau site internet de l’office de tourisme intercommunale de Saint-Dié :

À l’aube de la fusion des communautés de communes et de l’apparition de la communauté d’agglomération, le tout nouveau site internet de l’office du tourisme intercommunal vient d’être mis en ligne. Il est la vitrine du grand territoire et englobe la totalité des offres touristiques des 74 communes.

Marylène Cendre, directrice de l’office du tourisme intercommunal le présente comme un site d’informations vivant, pratique, interactif qui communique le plus possible par l’image ». La base de données regroupe toutes les informations pratiques destinées aux touristes et permet aussi aux locaux de retrouver toutes les manifestations proposées sur le grand territoire sous forme d’agenda.

Un module permet également une consultation sur tablettes et smartphones, aux formats adaptés, et offre aux visiteurs des informations complètes consultables partout et tout le temps. Un site qui se veut « performant, pratique, actualisé et riche en informations ». Une véritable vitrine touristique mettant en valeur tous les atouts du territoire ».

Nouveaux horaires d’ouverture des bureaux intercommunaux en Lunévillois :

Au 1er janvier 2017, suite à la fusion de la communauté de communes des Vallées du Cristal, de la Mortagne (9 communes), de la commune de Rehainviller et de la communauté de communes du Lunévillois, une nouvelle intercommunalité va voir le jour : la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat.

Certains changements vont avoir lieu, notamment en termes d’horaires d’ouverture.

– Au siège communautaire à Lunéville :

Situé au 11, avenue de la Libération à Lunéville, le siège communautaire de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat ouvrira ses portes au public à compter du 2 janvier selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

– À l’annexe communautaire à Baccarat :

L’annexe communautaire est située au 13, rue du Port à Baccarat. Les horaires d’ouverture seront communiqués ultérieurement.

Fin d’une bien remplie pour Bernard Chrétien :

Après 31 années passées dans l’environnement médical après avoir débuté comme employé de bureau, suivies d’une quinzaine d’autres en tant que comptable, l’ambulancier Bernard Chrétien, originaire d’Audincourt dans le Doubs, vient de mettre un terme à sa carrière professionnelle.

Aujourd’hui, avec son épouse, il va disposer de temps pour s’occuper plus amplement de sa famille mais aussi, de sa passion, la pétanque. En effet, le président du club local, éducateur fédéral, va désormais s’investir plus encore au sein de son comité et notamment de l’école de pétanque, la première en Meurthe-et-Moselle qu’il a créée en septembre 2015.

Piliers associatif de la vie Bacchamoise nous lui souhaitons une bonne retraite

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

