Revue de presse : Mardi 3 Janvier 2017

Deux voleurs interceptés à Lunéville :

C’est un appel à la vigilance que lance le commandant Gerriet, chef de la circonscription de Lunéville, à la suite du cambriolage dont ont été victimes, vers 2 heures du matin hier, des habitants de la rue de Turckheim, à Lunéville.

Ils n’avaient pas verrouillé leur porte d’entrée, permettant à deux hommes d’y pénétrer pour y voler un ordinateur portable avant d’être surpris par les occupants de l’habitation. Lesquels ont appelé le commissariat et pu donner aux policiers le signalement des deux voleurs.

Les recherches ont finalement abouti dans la matinée à l’interception de deux jeunes gens de 19 et 20 ans dans le quartier de Niederbronn. Difficile pour eux de nier puisqu’en possession de l’ordinateur portable dérobé quelques heures plus tôt.

Placés en garde à vue, les deux Lunévillois comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Nancy le 30 juin prochain pour vol aggravé.

La vigilance semble devoir être de mise, des cambriolages sans effraction ayant été signalés avec le même mode opératoire : tout simplement en clenchant les portes d’entrée.

David Valence, élu président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié :

On ne sait pas si toutes les haches de guerre ont été enterrées. Le chemin qui a conduit à la constitution de la communauté d’agglomération de Saint-Dié, a été tellement sinueux, que le doute est permis. Toutefois, depuis hier soir, 20 h 15 environ, ce vaste territoire (74 communes, 81 000 habitants) vogue sous la même bannière administrative. Avec, à sa tête un jeune capitaine. Effectivement, sans grande surprise, et même si son seul et unique opposant, Jean Rabolt, ne manquait pas d’arguments, le maire de Saint-Dié-des-Vosges a aisément franchi l’obstacle. Sur les 111 votants, 72 délégués se sont prononcés en faveur du futur président. L’autre candidat, Jean Rabolt, a obtenu 37 suffrages. Une nouvelle histoire est en route.

Les soldes en avant-première en Lorraine :

La Lorraine a un temps d’avance sur les soldes qui ont débuté hier. Alors que cette période ne démarre que le 11 janvier partout ailleurs, cet événement a de quoi faire des jaloux mais également des heureux. « Les Alsaciens vont pouvoir venir faire leurs emplettes dans les Vosges. Coté organisation, certains commerçants préparent cette période qui va durer 6 semaines, depuis plusieurs jours.

De nouveaux buts pour l’office du tourisme du Pays des Abbayes de Senones :

Bien installé au rez-de-chaussée du palais abbatial, l’office de tourisme du Pays des Abbayes est appelé à disparaître.

C’est une des conséquences de la mise en place de la communauté d’agglomération, le tourisme étant une des compétences obligatoires de la nouvelle intercommunalité.

Prise en charge par une association aujourd’hui présidée par Daniel Caquard, l’activité n’a cessé de progresser depuis l’origine qui avait la forme d’un banal syndicat d’initiative, dont le siège était dans le sous-sol de la bibliothèque municipale.

Lors de ces dernières années, l’office de tourisme a multiplié les actions en faveur du territoire du Pays des Abbayes, duquel il fut le premier à définir le périmètre.

Si les trois personnes, Stéphanie Masset, directrice ; Heidi Heiburger et Laurianne Thierry, seront désormais employées par l’agglomération, l’association ne disparaît pas pour autant, se donnant la possibilité de suivre de nouvelles missions.

Si le tourisme va s’éloigner des statuts, les buts nouveaux seront en rapport avec la recherche, la promotion de l’histoire et du patrimoine naturel, historique, architectural du pays des abbayes.

