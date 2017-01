Revue de presse : Mardi 31 Janvier 2017

Le vieux canal revient les 1er et 2 Septembre 2017 :

Après avoir été portée par la MJC d’Azerailles et les bénévoles du territoire, l’édition 2017 est sous l’égide de l’Union Locale des MJC/MPT de Vezouze en Meurthe. Le programme s’est enrichi d’un volet jeunesse sous forme de chantiers jeunes (tremplin, sonorisation scène découverte, organisation de concerts…) dans le but de favoriser la naissance de vocations et le bénévolat.

Le Vieux canal fait, comme toujours, la part belle aux groupes et aux voix de la région Grand Est avec une tête d’affiche reconnue nationalement (Pony Pony Run Run). Le festival accueillera le gagnant du « 54 tour » et de nombreux groupes locaux. Le village animations et un spectacle gratuit pour enfants le samedi après-midi donnent une vraie dimension familiale à l’événement.

Les organisateurs restent soucieux de la pérennité du festival tout en pratiquant des prix d’entrée à la portée de tous (vendredi 1er septembre 5 €, samedi 2 septembre 10 €). Un financement participatif devrait être lancé d’ici un mois.

www.levieuxcanal.fr

2017, une année charnière pour le Syndicat Mixte des Vosges :

La première cérémonie des vœux du Syndicat mixte pour la gestion des déchets ménagers et assimilés des Vosges (Smd) a eu lieu vendredi dernier à la Maison du peuple de Rambervillers.

Une modification des statuts a en effet eu lieu récemment. Suite à la loi Notre et au schéma de coopération intercommunal, le Smd qui avait 21 adhérents il y a encore un mois n’en a plus que 9 aujourd’hui. Un plus pour le Syndicat estime le président Benoît Jourdain, qui est également revenu sur les réflexions menées sur le devenir de l’usine d’incinération et sur le centre de tri des recyclables d’Epinal.

En matière de recyclage le Smd a atteint les objectifs du Grenelle de l’environnement de 75% de recyclage. A ce jour c’est une baisse de 3% de la production des ordures ménagères depuis 2008 qui a été enregistrée et le passage sous le seuil symbolique des 100 000 tonnes à gérer. Ces déchets sont valorisés énergétiquement et valorisés principalement sur l’usine de Rambervillers. L’objectif : être rapidement un département zéro déchet enfoui.

De nombreux chantiers devraient d’ailleurs voir le jour prochainement comme la gestion des déchets composés exclusivement de matières organiques biodégradables. Il reste encore 64 kg de ces déchets par an et par habitant dans les poubelles des vosgiens.

Collision en Lunévillois :

Hier, vers 17 h 15, un 4×4 a percuté l’arrière d’une berline familiale, enfonçant entièrement son coffre, alors qu’ils se trouvaient à la hauteur de l’intersection de la RD914 à la sortie de Lunéville (en direction d’Einville-au-Jard) et de la RD70. µ

A l’arrivée des sapeurs-pompiers, deux adolescentes de 15 et 16 ans, toutes deux passagères, étaient sorties du premier véhicule, mais leur conducteur, âgé de 42 ans, et le chauffeur de l’autre voiture, un homme de 62 ans, ont dû être désincarcérés par les pompiers. Les deux hommes ont été transportés au centre hospitalier de Lunéville, et les mineures vers l’hôpital pour enfants au CHU de Nancy-Brabois.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony