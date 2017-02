Revue de presse : Mardi 7 Février 2017

7 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Tourisme dans les vosges :

Pour l’année 2017, le conseil départemental consacrera deux millions d’euros au développement des actions touristiques. Et s’appuiera aussi sur les richesses naturelles des Vosges.

En matière économique, le « made in Vosges » tient une place importante. Parce que les spécificités vosgiennes sont connues et reconnues. Le tourisme s’est engagé, depuis longtemps déjà, sur la même voie. En abordant ce mardi à Gérardmer, les actions touristiques que mènera le Département en 2017, François Vannson s’est notamment appuyé sur l’ensemble des richesses recensées dans la plaine comme sur l’ensemble du Massif.

Des atouts incontournables qui génèrent 287 millions d’euros de chiffre d’affaires et qui emploient 12 000 personnes. Deux chiffres très significatifs que le Conseil départemental entend bien faire fructifier.

Plus de deux millions d’euros sont ainsi consacrés à ce poste pour 2017. Trois objectifs ont ainsi été définis. Une meilleure qualité d’hébergement, fédérer les acteurs afin de promouvoir les initiatives locales et orienter l’offre vers une clientèle ciblée nature et famille.

La volonté collective des acteurs, et ils sont nombreux dans cette activité, est de toujours apporter le maximum aux visiteurs. Luc Gerecke, vice-président à la culture et à la communication, est revenu sur les outils dédiés. Notamment le nouveau site lancé le 18 décembre dernier tourisme.vosges.fr. » Même chose avec les brochures et spots qui fleurissent ici et là. Si la neige, le ski et ses dérivés sont actuellement les centres d’intérêt, les beaux jours montreront que les Vosges ont d’autres arguments. On appelle ça l’or vert.

La MJC de Blâmont cambriolée :

Une tentative d’effraction avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt à la maison des associations. La seconde a été la bonne. S’introduisant par l’arrière du bâtiment, le ou les individus qui ont visité les lieux s’en sont pris à la MJC. Après avoir enfoncé la porte des bureaux, ils ont embarqué l’ordinateur portable et un appareil photo sans, semble-t-il, chercher à visiter les autres locaux du bâtiment : école de musique, médiathèque, salle de danse et autres services. Ont-ils été dérangés ou ce cambriolage était-il ciblé ? Les responsables de l’association qui, prudemment, avaient sauvegardé toutes les données incluses dans l’ordinateur (fichier des adhérents, comptabilité…) s’interrogent. Plainte a été déposée.

Fermeture de classe sur le territoire de Baccarat :

Effectifs en baisse, mise aux normes des bâtiments indispensable, transports méridiens à financer. Autant de bonnes raisons qui ont amené les élus du territoire de l’ancien canton de Baccarat à réfléchir avec l’Inspection de l’Education nationale à une nouvelle carte scolaire. La donne est déjà assurée de changer en septembre prochain pour un certain nombre de communes. Le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Gélacourt-Hablainville et Reherrey va fermer ses trois classes pour rejoindre l’école d’Azerailles, qui avait besoin de renforcer ses effectifs et dispose d’une cantine. Un autre RPI disparaîtra en septembre. Logiquement, estime le maire de Merviller, puisque son école ne compte plus que douze élèves, celle de Vacqueville n’en accueillant pas davantage. Les enfants de Merviller devrait donc être accuillis accueillis à Baccarat, distante de quelques kilomètres seulement, quand ceux de Vacqueville et Veney rejoindront l’école de Bertrichamps.. La réflexion n’a pas abouti partout. Lachapelle et Thiaville, qui auraient pu rejoindre Bertrichamps, ont décidé de rester chez eux. Statu quo aussi pour le RPI de Flin-Fontenoy-Glonville, qui entame néanmoins une réflexion sur son avenir.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony :

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony