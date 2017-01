Revue de presse : Mercredi 11 Janvier 2017

11 janvier 2017 Actualités Baccarat Déodatie locale Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Recensement à Lunéville :

4 agents municipaux iront bientôt à la rencontre des habitants de Lunéville pour le recensement. L’équipe débutera la campagne le 19 janvier. Une première pour 2 d’entre eux qui était sans emploi. Quant à Rémy Boulet, agent de la Ville, il va entamer sa quatrième saison. La seule femme de l’équipe elle, sans profession, a déjà participé à ce type d’opération à Gerbéviller.

Toutes les rues ne sont pas concernée par ce recensement, ce n’est pas la mairie qui choisi mais l’Insee par le biai d’un tirage au sort.

Avant de commencer leur tournée, les agents iront quelques jours en repérage pour vérifier les adresses et contrôler le nombre de logements. Une note explicative sera remise pendant ces journées de reconnaissance.

La tournée est prévue jusqu’au 25 février.

Election du SIVOM à Baccarat :

Appartenant depuis le 1er janvier à la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la CCVC dépend désormais de la gestion d’un Sivom pour l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, cette compétence n’étant pas du ressort de la com com. Salle des fêtes, les élus de la CCVC (à l’exception de Lachapelle et Thiaville-sur-Meurthe) se sont réunis pour élire les président et vice-président de la structure. Un seul candidat pour chacun des deux postes, tous deux élus avec 17 voix sur 33 : Christian Gex devient président et Michel Boquel vice-président. A savoir que les nouveau président de la nouvelle communauté de commune à été élu hier, il s’agit de M. Laurent De Gouvion Saint-Cyr

Les lycéens mènent l’enquête à Saint-Dié-des-Vosges :

27 élèves de seconde du lycée privé Beau Jardin ont pu participer à la reconstitution d’une scène de crime. Cet atelier animé par un agent de police technique et scientifique de Saint-Dié leur a permis de passer de la théorie à la pratique.

Le scénario : après avoir entendu plusieurs coups de feu, la concierge d’un immeuble s’affole et appelle la police. Sans attendre, elle se dirige vers l’appartement d’où proviennent les détonations…

Certain d’entre eux ont pu endosser pour 1 h, la tenue des experts de la police scientifique. Une manière ludique de lier la théorie à la pratique pour ces jeunes qui ont choisi d’étudier les méthodes et pratiques scientifiques. Accompagnés de leurs professeurs de physique, SVT et mathématiques, ils découvrent et comprennent à quoi servent les enseignements scientifiques dans la vie des professionnels.

Un agent spécialisé de police technique et scientifique est présent pour animer cet atelier grandeur nature.

Chaque indice est scruté par l’œil des experts, aidés de leurs.

Les élèves, devront analyser en laboratoire tous ces indices pour tenter de découvrir ce qui est arrivé à cet homme tombé raide mort dans son salon, trois balles dans la poitrine.

Sport :

La commission d’organisation de la Coupe de France a rendu son verdict concernant le 32e de finale Lunéville – Chambly qui fait couler beaucoup d’encre : il sera rejoué ce samedi 14 janvier, même heure et même endroit que prévu initialement, à savoir au stade Fénal à 15 h. La Fédération n’a donc pas accédé à la demande des Camblysiens d’inverser la partie. Du côté de Lunéville, le président du club Franco di Sangro se voulait rassurant juste après avoir appris la décision. Et même si les prévisions météo annoncent de la neige ce vendredi et des températures négatives ce samedi, le FCL va encore mettre tout en œuvre pour éviter un nouveau report qui entraînerait l’inversion du match. La bâche qui avait été posée la semaine dernière va en effet être remise et la pelouse va être réchauffée avec le système de soufflerie qui a été utilisé au FC Besançon pour permettre le déroulement du match contre l’ASNL.

Toutes les conditions devraient donc être réunies cette fois pour que cette rencontre se tienne et désigne l’équipe qui aura le privilège princier de recevoir l’AS Monaco en 16e de finale.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony