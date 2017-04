Revue de presse : Mercredi 12 avril 2017

Des vacances animées au centre aéré de Saint-Dié-des-Vosges

Assis au soleil dans la cour de l’établissement scolaire Gaston-Colnat, les « Petits déodats » profitent comme il se doit de leur journée au centre aéré. Aujourd’hui, ils sont à l’école sans vraiment y être. Pas de maîtresse à écouter mais plutôt des animateurs à suivre et à taquiner. Pendant que les plus jeunes jouent à la balle, colorient et décorent des œufs de Pâques, les autres « petits déodats », âgés entre 5 et 6 ans, participent à un réveil tonique au Palais omnisports Joseph-Claudel, non loin des 7-14 ans.

Dans le cadre du dispositif « Sports, Loisirs, Évasion », les tout grands ont eux le choix entre une activité manuelle et une partie de pétanque. Piscine, arts du cirque, golf, billard, cette première semaine de vacances promet d’être riche en découverte ! Deux éducateurs sportifs, une animatrice et deux stagiaires Bafa sont d’ailleurs présents pour occuper ces jeunes Déodatiens et les accompagner dans ces activités.

Sur les courts de tennis du Palais omnisports, ce sont les adolescents âgés entre 16 et 18 ans qui s’activent. Pour eux, pas de partie de tennis de table, mais une tout autre affaire : le chantier jeunes. Sous un soleil de plomb, ils enlèvent la terre battue. À la force des bras, les jeunes gens usent de leur râteau pour essayer d’en ramasser un maximum.

Cette année, la Ville de Saint-Dié a réitéré son opération « Bafa à zéro euro ». S’ils sont 16 jeunes à en bénéficier, ils sont quatre à travailler cette semaine et à passer leur stage pratique.

Dernières semaines pour le pont blanc de Lunéville

Depuis lundi, le boulevard Pompidou est scindé en deux : les travaux de déconstruction du pont blanc ont commencé sur la RD 31.

Au lieu de parcourir cette voie de 1,5 km en 2 minutes, les automobilistes devront passer par le centre-ville -10 minutes aux heures creuses pour 5,5 km- ou prendre le contournement, la seule voie possible pour les gros engins, par la voie rapide – 25 minutes pour 23,6 km-. Seuls les piétons et cyclistes continueront à passer, en accédant à la passerelle par la rue de Rozelieures, comme les y invitent les panneaux orange.

Pour l’heure, la signalisation présente bien avant le début du chantier sur les voies rapides et en ville, a été renforcée ce mardi matin. Pour autant, poids lourds et voitures continuent de s’y diriger avant de faire demi-tour. Des conducteurs habitués à ne se fier qu’aux indications de leur GPS et qui ne regardent pas les panneaux, selon des habitués de ce type de chantier. Hier matin, sur les différents sites internet de calcul d’itinéraire en ligne, la circulation interdite n’était toujours pas prise en compte.

Les animaux vus par Bruno Mercier, une exposition à Saint-Dié

L’Atelier Willy Art Création accueille une nouvelle exposition qui plaira aux amoureux des animaux. Le photographe, Bruno Mercier, a choisi de mettre à l’honneur nos compagnons à quatre pattes en les immortalisant sous leur meilleur profil. C’est la suite d’une belle aventure commencée il y a presque 20 ans. Bruno varie alors les plaisirs, des paysages aux photographies nocturnes en passant par les « filées d’étoiles » et les orages.

En 2003, il se met à la page en se tournant vers le numérique et son style évolue avec les appareils de plus en plus perfectionnés qu’il se procure.

Quand il n’est pas derrière son objectif, Bruno Mercier nourrit une autre passion, celle des animaux, et lorsqu’il adopte son chien Asti à la SPA, il est tellement sensible au sort des animaux qui vivent dans les refuges qu’il cherche par tous les moyens à les aider. Il a réalisé un premier reportage photo à la SPA de Colmar d’où il est originaire et suite à cela, on lui a demandé d’animer un shooting photo en studio, à la journée, en faveur des animaux de refuges. Bruno accepte et relève ce défi qui donne un second souffle à son parcours.

Depuis, il photographie avec plaisir les animaux avant de retravailler ses images. Son exposition est à venir observer à l’Atelier Willy Art Création jusqu’au 15 mai!

Ecoutez l’édition complète présentée par Cyrielle :