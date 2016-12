Revue de presse : Mercredi 14 Décembre 2016

Tourisme en Lunévillois :

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Lunévillois a engagé une démarche afin d’obtenir pour la Maison du tourisme du Lunévillois son classement en catégorie 2. Via ses trois bureaux d’information (Baccarat, Lunéville et la Maison de la forêt à Saint-Sauveur), la Maison du tourisme a accueilli de janvier à septembre 2016 plus de 17.500 personnes. Pour rappel, la fréquentation en 2015 avait atteint les 20.000 personnes. La baisse s’explique par une haute saison très fragile du 14 juillet au 15 août 2016. A retenir néanmoins l’augmentation de la fréquentation des groupes.

Le patrimoine (63 %) reste la principale des demandes devant les services pratiques (38 %), les manifestations (26 %), les activités et loisirs (24 %), la gastronomie (10 %) et les hébergements (6 %). La plus grosse demande en termes de loisirs concerne la randonnée, suivie du cyclotourisme et des activités nautiques et fluviales.

Pour sa promotion, la Maison du tourisme dispose d’une page facebook, où elle recense toutes les manifestations de l’arrondissement, et d’un site internet .

Ses projets en 2017 sont une refonte totale des supports de communication, des brochures pratiques par thématiques pour l’ensemble du territoire, des supports de communication pour les itinéraires des véloroutes et voies vertes avec l’élaboration de produits commercialisables autour de cette thématique.

Sport en Déodatie :

Le Club de Natation de Saint-Dié-des-Vosges accumule les performances. L’équipe est constituée de vingt-quatre nageurs et nageuses qui sont entraînés par Bruno Laurent. Une joyeuse formation qui semble au top de sa forme.

Pour Bruno Laurent, les bonnes performances sont le résultat du travail réalisé aux entraînements.

Avec 66 médailles, les Déodatiens ont démontré qu’en natation il y a aussi un esprit d’équipe. Lors des dernières compétitions, tous les nageurs ont nettement amélioré leurs temps.

Courant novembre ils ont participé au Championnat des Vosges hiver qui réunissait pas moins de 177 nageurs venus de neuf clubs, réalisant 66 podiums : 18 or, 28 argent et 20 bronze. Une excellente performance pour le collectif déodatien.

D’autres titres ont été remportés au championnat régional et deux jeunes du club sont qualifiés pour des compétitions en national 2. Et les médailles pour la saison 2017 s’annoncent nombreuses.

Les meilleurs nageurs du club déodatien participeront à un stage d’une semaine qui se déroulera à Saint-Malo au mois d’avril.

Faits divers à Baccarat :

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 h 40, alors qu’il circulait sur la RN59 dans le sens Baccarat Saint-Dié, un automobiliste qui rentrait de son travail, s’est assoupi au volant et a perdu le contrôle de sa voiture juste après le viaduc de Criviller. Dans la descente, le véhicule est passé partiellement au-dessus de la glissière de sécurité avant de faire un tonneau et de terminer sa course sur le toit, au pied d’une pile de pont. Plus de peur que de mal pour le conducteur : souffrant d’une plaie au cuir chevelu, il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Lunéville.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

