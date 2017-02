Revue de presse : Mercredi 15 Février 2017

Chenevières village étoilé :

Lors de la réunion de conseil municipal, et dans le cadre d’un plan de rénovation énergétique et d’éclairage public, les élus ont choisi une option particulièrement respectueuse de l’environnement.

Une démarche qui permet d’accéder à des financements conséquents pour les travaux à entreprendre. Ainsi, par l’intermédiaire de la communauté de communes, 70 % d’aides ont été sollicitées via le dispositif Territoire à énergie positive pour la croissance verte concernant la modernisation de l’éclairage.

Par ailleurs, l’adhésion à Villes et villages étoilés de l’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne permet l’obtention de 10 % de subventions supplémentaires.

Le montant des travaux estimé à 53.000 € HT doit permettre une économie de la consommation annuelle d’électricité de l’ordre de 50 %. Ceci grâce à l’utilisation de lampes LED, à la baisse d’intensité et de puissance, et au recours à l’horloge astronomique.

Outrages et rébellion à Lunéville :

Prévenus par des riverains de la présence de trois individus près d’un pavillon situé rue Bichat, à Lunéville, vers 23 h 20 lundi, les policiers montent une planque.

Mais, repérés, ces derniers voient s’enfuir une grosse cylindrée qui s’engage à plus de 100 km/h dans les rues, et atteint les 150 km/h à la sortie vers Einville.

Ils laissent donc tomber la poursuite, mais restent en planque à Lunéville où réapparaît vers minuit et demi le véhicule avec son seul conducteur.

Les policiers l’interpellent, mais le Lunévillois de 47 ans refuse d’obtempérer avant d’être finalement placé en garde à vue au commissariat. Il y a été entendu hier matin par les gendarmes, qui le soupçonnent de deux cambriolages commis à Mont-sur-Meurthe et Xermaménil.

En attendant l’issue de cette procédure, l’homme sera présenté ce matin au tribunal de grande instance de Nancy en comparution immédiate pour refus d’obtempérer, outrages à agents, rébellion et mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Quant à sa grosse cylindrée, elle a été immobilisée aux fins de confiscation.

Un ouvrier chute dans une trappe de désenfumage à Fraize :

Ce mardi à 12 h 30, un accident du travail s’est produit sur le toit du collège de Fraize. Un employé d’une entreprise de Vincey se trouvait sur le chantier qui a lieu dans l’établissement, occupé à enlever des anciennes plaques de polystyrène lorsqu’il est soudainement passé au travers d’une trappe de désenfumage. L’ouvrier, âgé de 21 ans, a chuté d’environ quatre mètres. Il n’a pas perdu connaissance. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Fraize et transporté vers l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges pour une suspicion de fracture du fémur.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

