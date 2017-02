Revue de presse : Mercredi 1er Février 2017

1 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Les verriers de la cristallerie de Baccarat aux prud’hommes :

130 salariés des cristalleries de Baccarat sont convoqués ce jeudi 2 février, à 14 h, aux Prud’hommes de Nancy. Il s’agit de la troisième vague de verriers réclamant l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété pour avoir été exposés aux poussières d’amiante au sein de leur entreprise reconnue sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Ils sont 300 salariés concernés.

Une trentaine d’entre eux ont été déboutés de leur demande par les Prud’hommes en mars 2016. Ils ont fait appel. Le 10 novembre dernier, 140 autres verriers ont défendu leur demande d’indemnisation devant les mêmes Prud’hommes, qui ont mis leur jugement en délibéré au 11 mai prochain.

Demain jeudi, Me François Lafforgue, l’avocat de l’association ADDEVA, défendra les derniers 130 salariés des cristalleries de Baccarat à faire valoir leur droit à indemnisation pour avoir été exposés à l’amiante. L’avocat parisien réclamera 30.000 euros pour chacun.

50 ans de dons récompensé au Lycée Georges Baumont de Saint-Dié-des-Vosges :

Vendredi soir, le lycée Georges-Baumont a reçu un trophée et a signé une convention de partenariat avec l’Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié et environs et l’Établissement français du sang Grand Est. Une très longue histoire unit ces trois entités depuis les années 1960.

L’estimation du nombre de poches de sang prélevées tourne aux environs de 5 000 soit 5 000 personnes qui ont donné un peu d’elles-mêmes à destination de malades, de personnes âgées, de personnes en attente de greffes.

D’année en année, le lycée Georges-Baumont a toujours su répondre aux demandes de promotion, de sensibilisation, de collectes que l’Amicale de Saint-Dié, conjointement avec l’Établissement français du sang, lui a formulées.

Françoise Didier, présidente régionale de l’Amicale pour le don de sang bénévole, a remis le trophée de la Fédération française, ainsi qu’un diplôme, qui récompense les entreprises et les établissements scolaires organisant des collectes depuis au moins quinze ans.

Reconstrution de l’hôpital à Rambervillers le projet avance :

Sylvie Sombret, directrice de l’hôpital de Rambervillers, a présidé la cérémonie des vœux et c’est lors de celle-ci qu’a été évoqué la création de l’unité d’hébergement temporaire d’urgence de six places, la création d’une unité de post-hospitalisation vouée à fluidifier et sécuriser les parcours au sortir d’hospitalisation.

L’année 2017 sera aussi l’année de l’avancement du projet de reconstruction de l’hôpital, avec pour objectif un démarrage des travaux à l’horizon 2021-2022.

Incendie à la centrale nucléaire de Cattenom :

Dépassons un peu les frontières de notre secteur :

Un feu s’est déclenché, pour une raison inconnue, à 22 h 20, au premier étage d’une construction modulaire installée au pied de la centrale proprement dite. Le bâtiment, vide de tout occupant à cette heure, fait partie d’un ensemble de locaux du même type, abritant le personnel des prestataires intervenant régulièrement à la centrale. Cet ensemble se situe juste après le sas de filtrage des entrées du site.

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés en nombre, de toute la grande région, pour œuvrer à l’extinction des flammes. D’après le service communication de la centrale, qui venait de quitter la cérémonie des vœux se déroulant à Thionville hier soir, le sinistre n’avait pas touché les bâtiments proches et relié directement à la centrale.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony :

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony