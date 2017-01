Revue de presse : Mercredi 25 Janvier 2017

Le tunnel Maurice Lemaire fermé pendant près de 3h :

Un incident survenu sur un poids-lourds a occasionné hier en milieu de journée la fermeture du tunnel Maurice-Lemaire, situé à Lusse.

C’est une panne de turbo survenue peu après 11 h 30 sur le tracteur d’un ensemble routier qui occasionné un dégagement de fumées.

Selon la procédure, les services d’APRR, concessionnaire de l’ouvrage ont immédiatement interrompu la circulation dans l’ouvrage afin d’éviter tout risque d’accident durant la durée d’extraction des fumées.

Les occupants des voitures et les camions n’ont pas eu besoin de quitter leurs véhicules pour rejoindre la galerie latérale de sécurité.

Un important dispositif de pompiers, vosgiens et alsaciens a toutefois été engagé comme le prévoit le plan d’organisation des secours en cas d’incident dans cet ouvrage long de près de 7 kilomètres.

Une soixantaine de soldats au total qui n’ont finalement pas eu à intervenir.

Tandis que le camion était sorti du tunnel sans difficulté, un automobiliste a rencontré des difficultés à redémarrer sa voiture. Les gendarmes, présents sur place, ont alors régulé la circulation pour permettre aux nombreux camions et aux automobilistes de sortir de l’ouvrage.

La réouverture de l’ouvrage est intervenue peu avant 14 h.

24ème édition du Festival du Film Fantastique :

Les premiers festivaliers en quête de frissons débarquent ce Mercredi à Gérardmer. Ils s’apprêtent à vivre cinq journées au rythme des zombies, psychopathes et autres monstres qui font le succès du genre. A commencer, dès ce soir, par le dernier film de Night Shyamalan, focalisé sur la schizophrénie.

Parmi les dix films en compétition cette année pour le prix du long-métrage, quelques-uns sont particulièrement attendus. En tête de liste, l’énigmatique « Grave » de Julia Ducournau qui a retourné les estomacs du festival de Cannes et débarque à Gérardmer. Le film d’ouverture projeté ce soir, « Split » de Night Shyamalan, succès au box-office américain, est également très attendu. Le reste de la sélection qui s’offre au festivalier permettra de découvrir « Clown », « Orgueil et Préjugés et Zombies », « Realive », « Rupture »» ou encore « Under the shadow ».

Se sont en tout une vingtaine de films (en compétition ou non)qui seront projetés chaque jour entre l’espace Lac, le cinéma du Casino, la MCL et le Paradiso.

Dès demain et jusqu’à vendredi, en direct de Gérardmer ,nous retrouvons Gérard Xeuxet, pour un résumé de chaque journée de ce festival présidé cette année je vous le rappelle par Jean-Paul Rouve

Un collectif vient de naître sur le territoire de la communauté de commune de Vezouze en Piémont :

Belle initiative que celle-là et ce afin de développer l’accès de tous à des produits que l’on doit à des producteurs locaux.

Un collectif citoyen vient de se créer sur le territoire de la communauté de communes de Vezouze en Piémont. Ses membres sont des particuliers, des producteurs, des élus locaux, des représentants d’association mais avant tout des citoyens du territoire. Ils souhaitent faire partager leurs attentes pour que soit favorisé l’accès de tous à des produits issus d’une production locale de qualité et pour ce faire, développer les circuits courts de distribution. Ils ont par ailleurs fait le constat tant de l’intérêt croissant de leurs concitoyens pour cette démarche que de leur méconnaissance de l’offre en produits locaux sur leur territoire.

Ce collectif veut jouer le rôle de trait d’union entre les producteurs et les consommateurs sur leur territoire, tout en favorisant un lien social fort, l’activité économique locale et la préservation de l’environnement. Le groupe s’est fixé plusieurs objectifs pour 2017. D’abord l’édition d’un répertoire de producteurs locaux qui proposent de la vente directe et fera connaître les initiatives locales visant à favoriser les commandes groupées. Le collectif aimerait aussi disposer de locaux où ils pourraient organiser des marchés paysans.

Il est possible d’aider le collectif en envoyant sur « courtscircuits54@gmail.com » le nom et le village de tous les producteurs de la communauté de communes de votre connaissance, afin qu’ils soient contactés. Le recensement des agriculteurs locaux autour des centres bourgs de Badonviller, Blâmont et Cirey-sur-Vezouze, est en cours.

Le « San Rémo » détruit par les flammes :

Vers 5h ce matin, les sapeurs-pompiers de Saint-Dié ont été appelé pour un incendie dans le restaurant Pizzeria « San Remo » à sainte marguerite à coté de Saint-Dié.

L’incendie s’est rapidement propagé à l’intégralité du restaurant en cause un accès difficile par la complexité de la structures.

Le propriétaire Patrice Lecomte, qui emploie dix salariés – qui sont depuis ce matin en chômage technique, ne s’explique pas ce qui a pu se penser. Pour lui, il pourrait s’agir d’un problème électrique. Il a été prévenu par la société de télésurveillance elle-même prévenue par l’alarme qui s’est déclenchée.

La circulation en direction de Saint-Dié, ville limitrophe, a été déviée par la police nationale qui était sur place.

L’établissement devra être détruit. Patrice Lecomte, qui avait un projet de rénovation, a manifesté son intention de le reconstruire.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

