Revue de presse : Mercredi 28 Décembre 2016

Sport et écocitoyenneté à Raon-L’étape :

La première édition de l’opération « sport et écocitoyenneté » lancée pendant les vacances scolaires par Faride Touileb a remporté un beau succès.

Mercredi dernier, 27 jeunes, âgés de 6 à 14 ans, ont participé à la Halle des Sports à un tournoi de basket-ball, de football, puis de handball. L’organisateur, aidé par Maëllan (service civique à l’Office de la Jeunesse) et Anthony (un ado venu spontanément participer à l’encadrement) a aussi sensibilisé les enfants au respect et à l’écocitoyenneté.

Opération reconduite ce mercredi 28 décembre. Rendez-vous à la Halle des sports de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Inscriptions gratuites sur place.

Vol de matériel informatique dans une école de Rambervillers :

Dans la nuit de dimanche à lundi, un ou des individus sont entrés par effraction à l’école primaire du Void-Régnier de Rambervillers. Du matériel informatique, pour un préjudice évalué à environ 20 000 euros, a été dérobé. La commune a déposé plainte à la gendarmerie qui est chargée de l’enquête.

Glissades en série à Gélacourt (54) :

Mardi matin, à deux heures d’intervalles, deux automobilistes qui circulaient sur la RD19 à la hauteur de Gélacourt près de Baccarat (54) ont glissé sur la chaussée verglacée : vers 7 h, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Sa voiture a fait des tonneaux et a terminé sa route sur le toit dans un fossé. La victime a été évacuée par les sapeurs-pompiers de Baccarat et Azerailles vers le centre hospitalier de Lunéville pour des examens de contrôle. Deux heures après, le véhicule d’un automobiliste qui circulait sur la RD19 entre Gélacourt et Hablainville, est allé percuter des poteaux d’EDF et France Télécom. Sous la violence du choc, ils ont été sectionnés en deux. Le conducteur n’a pas été blessé. Mais dans les deux cas, les deux voitures ont dû être évacuées par un dépanneur.

Dernier délai pour vous inscrire sur les listes électorales :

il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Il suffit pour cela de vous rendre à la mairie de la commune où vous habitez en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez aussi vous inscrire par internet via le lien suivant : www.service-public.fr

Pour pouvoir voter en 2017 aux présidentielles, au premier et second tour, les dimanche 23 Avril et 7 Mai ou encore aux législatives les 11 et 18 juin , vous devez vous inscrire avant le 31 décembre 2016 à minuit.

