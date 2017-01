Revue de presse : Mercredi 4 Janvier 2016

Légère reprise des carrières de Raon-L’étape :

Lors du bilan annuel des carrières de Trapp, le directeur des sites, Thierry Wonjnowski, a annoncé le développement de nouveaux projets.

Malgré un léger redressement des volumes, l’activité écoulée des carrières de Raon-l’Étape et d’Alsace traduit dans son ensemble la tendance économique dépressive du pays. En l’absence de grands investissements nationaux autoroutiers et ferroviaires le marché des matériaux est resté faible et la concurrence toujours aussi agressive.

Lors du bilan annuel présenté au personnel, le directeur des sites, Thierry Wojnowski, a évoqué un exercice « moyen, légèrement soutenu en fin d’année ».

Sur Raon-l’Étape, 2016 a été marquée par la fin des livraisons du chantier TGV du contournement de Nîmes et Montpellier et de 100 000 tonnes de gravillon et sable livrés pour les chantiers autoroutiers du Grand Est. Globalement les volumes annuels tournent autour de 1 400 000 tonnes de matériaux vendus.

Dans la vallée de la Bruche le contexte économique est toujours en berne. Des livraisons importantes pour le champ éolien de Saâles ont permis de remplir l’objectif annuel de 200 000 tonnes, ce qui reste très bas.

À défaut de gros chantiers nationaux, l’année 2017 risque bien d’être du même tonneau. C’est pourquoi l’entreprise raonnaise développe de nouveaux projets confortant ses sites.

Le sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges découvre le savoir faire local :

Dans la vallée de la Plaine, Laurent Monbrun, sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, s’est d’abord arrêté en mairie d’Allarmont, accueilli par Dominique Aubert, maire et président de la com’com de la vallée de la Plaine, Evelyne Leclercq, adjointe et Yvonne Noirot, conseillère municipale.

Le savoir-faire artisanal dévoilé a pu être apprécié chez Brignon Construction, Cédric Chauffage et à la boulangerie de Denis Marquaire, avant la visite de la salle Jeanne d’Arc, équipée, ayant de temps en temps un rôle de salle de réception et parfois de salle de spectacle avec scène et loges. Elle abrite aussi la bibliothèque communale.

Le maire de Pierre-Percée, Denis Guyon a quant à lui accompagner le sous-préfet, à la découverte de l’entreprise Dirtech, implantée à la limite de Pierre-Percée et de Celles-sur-Plaine, à la Ménelle, et reconnu au niveau mondial.

Exposition à Baccarat :

Il ne vous reste que peu de temps, jusqu’au 21 janvier pour avoir l’opportunité de prolonger le passage de 2016 à 2017 d’une façon féerique, en goûtant à ces temps de fête grâce à l’exposition installée galerie permanente de l’hôtel de ville : « Saint Nicolas, de l’histoire à la légende. ». L’exposition montre comment à partir de faits authentiques s’est construite la légende et s’attarde sur la protection des enfants à partir d’images d’Épinal, d’ouvrages illustrés et de marionnettes. Grâce à des prêts de collectionneurs, une large place est faite aux artistes lorrains inspirés par saint Nicolas.

Idée sortie :

Dans le cadre des conférences mensuelles gratuites organisées par le service culturel, la première de 2017, de janvier aura pour thème « Baccarat, ville d’arrière-front ».

Sortie meurtrie des terribles combats de l’été 1914, la cité voyait revenir dans ses rues les soldats français après trois semaines d’occupation allemande. Mais ce retour ne signifiait pas pour les habitants la fin des peines.

Bien connu des Bachamois, Sébastien Bonhomme parle au quotidien du patrimoine aux visiteurs de passage. Passionné d’histoire locale, il s’est au fil du temps spécialisé pour la période 1914-1918 dans le secteur Baccarat-Badonviller. Également collectionneur de photographies anciennes, il allie ses deux passions pour tenter de mettre en lumière ce secteur du front trop souvent oublié cent ans après les faits et vous donne donc rendez-vous le jeudi 19 janvier à 20h dans les salon de l’hôtel de ville de Baccarat l’entrée et libre

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

