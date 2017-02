Revue de presse : Mercredi 8 Février 2017

8 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Piégées par leur générosité :

Drôle d’histoire que celle de Céline et Nathalie propriétaire de deux maisons mitoyenne dans la commune d’Azerailles.

Aujourd’hui alors qu’il n’y a plus de sentiments entre les deux femmes, malgré tout resté en bon terme Céline devait garder l’habitation principale alors que Nathalie devait elle se loger dans l’habitation mitoyenne, or depuis fin 2013 le coupe avait accepté d’héberger là et à titre provisoire les parents de Nathalie le temps qu’ils rénovent une ancienne à Glonville, commune voisine d’Azerailles.

Pas de bail écrit signé, les sexagénaires versent chaque mois la somme de 200 €. Mais alors qu’ils devaient rester que quelques mois les travaux n’en finissent pas. En mars derniers un courrier a été envoyé leur demandant de libérer le logement pour le 1er Octobre 2016

Les parents de Nathalie demandent au couple un délai supplémentaire jusqu’au 31 Mars 2017, mais le couple refuse.

Le 12 septembre dernier les parents locataires assignent Céline et Nathalie en justice le rendu le 30 Décembre est en leur faveur en effet ils ont plus de 65 ans, l’un des époux a des revenus inférieurs au plafond de ressources fixé par la loi.

Le couple de propriétaires est quant à lui déboutée bien qu’ayant réussi par le biai de leur avocat à reculer la date butoir du 30 décembre pour la libération du logement. Les locataires peuvent donc rester jusqu’à 3 ans supplémentaires.

Céline a de ce fait décidé d’alerté l’opinion publique et a entamé une grève de la faim contre l’incohérence de la justice et la bêtise humaine comme indiqué sur la bonderole qui habille la maison donnant sur l’axe principale de la commune.

Une pétition est d’ailleurs ouverte à la boulangerie de la commune, celle-ci sera envoyée à l’avocate de Céline et Nathalie.

Les lettres de Jean Prouvé données à la ville de Saint-Dié-des-Vosges :

La fille de Jean Prouvé, Françoise Gauthier fera don ce mercredi à la ville d’un ensemble de manuscrits et documents dactylographiés (environ 80 courriers) de la correspondance professionnelle de son père, relative à la reconstruction. Un juste retour des choses, dans un dossier jugé complexe par les historiens. Cette correspondance prendra place à la médiathèque de Saint-Dié. Déjà numérisée en partie, elle sera présentée au public ce jour à l’occasion de la donation.

Le musée Pierre-Noël va également bénéficier de cette donation : un élément de la toiture de l’école Paul Elbel, ouvrage de métal tout droit sorti des ateliers… de Prouvé en 1953. Et offert par sa fille à l’établissement. Une nouvelle pièce dans le puzzle de la reconstruction de Saint-Dié.

La ville d’Anould récompensée pour la protection accordée en cas de risques majeurs :

La ville d’Anould a été la première localité des Vosges a recevoir le label pour son plan communal de sauvegarde et sa « réserve communale de sécurité civile ». Un exemple à suivre.

Ce mardi après-midi la ville d’Anould a reçu officiellement le pavillon orange, un label, décerné par le haut comité français pour la défense civile.

Pour le maire Jacques Hestin, aux côtés de celui qui a largement œuvré au montage du projet, Philippe Derexel, il s’agit non seulement d’une fierté, d’une forme de reconnaissance mais aussi de l’aboutissement de plusieurs années de labeur. Le label vient récompenser la commune pour son implication dans le domaine de la sauvegarde et de protection des populations face aux risques et menaces majeurs. Dans de tels cas, la chaîne de secours traditionnelle (sapeurs-pompiers…) gère les secours. Une réserve communale de sécurité civile se consacre à la sauvegarde. Ce plan prévoit l’essentiel du dispositif en cas de situation difficile, jusqu’aux commerçants qui peuvent être sollicités pour doter en urgence une partie de la population. Cette distinction communale « est exemplaire », a jugé le président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié, David Valence, tandis que, dans un futur proche, une gestion intercommunale de la sauvegarde et de la protection des populations face aux risques et menaces majeurs sera une réalité. Il n’est aucunement question de remettre en cause les prérogatives du maire. Mais une vision globale, à l’échelle d’une communauté d’agglomération, permet de mutualiser les moyens des réserves communales de sécurité civile.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony :

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony