Revue de presse : Vendredi 13 Janvier 2017

Prêt pour un match historique à Lunéville :

Tout était prêt la semaine passée pour accueillir Chambly pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France de football. Tout sauf la pelouse du stade Fenal, gelée et jugée trop coriace par le délégué de la Fédération Française de Foot (FFF), pour y laisser se dérouler un match. La vague de froid était passée par là.

Sept jours plus tard, heure pour heure, tout sera de nouveau au point. Y compris la pelouse cette fois recouverte de bâches, comme la semaine passée, mais sous lesquelles est propulsé de l’air chaud en quasi-permanence.

Des écharpes, éditées à 400 exemplaires, seront distribuées en guise de souvenir samedi aux supporters les plus jeunes. Floquées des écussons des clubs, elles rappelleront ce jour de Coupe de France . Quant à qualification pour un prochain tour contre Monaco… Les Lunévillois en rêvent déjà.

D’autant que, les amateurs de foot le savent, les belles épopées de Coupe de France laissent de précieux souvenirs qui sont aussi associés à de belles recettes financières.

Franco Di Sangro, président du FCL, invite bien sûr tous les Lunévillois à venir soutenir leur équipe

L’hôpital Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges serein face à l’épidémie de grippe :

Au sein du service des urgences, l’ambiance apparaît sereine, malgré l’épidémie de grippe qui est en voie de résorption.

Le service des urgences reçoit entre 70 et 80 admissions journalières actuellement. Dont une partie de pathologies respiratoires, pas forcément liées à la grippe.

Pour les cas les plus sévères, une hospitalisation sera prescrite aux patients. L’établissement déodatien a libéré à cet effet une vingtaine de lits sur les 250 que compte l’hôpital Saint-Charles. Les autres patients peuvent regagner leur domicile, sans difficulté.

En cas de symptômes grippaux « classiques », il est préconisé d’appeler le 15 avant de se rendre aux urgences ou même chez son médecin. Pour ne pas risquer de propager le virus.

A savoir que les nouveau président de la nouvelle communauté de commune à été élu hier, il s’agit de M. Laurent De Gouvion Saint-Cyr

Engin agricole en feu à Fraimbois :

Un départ de feu d’origine inconnue est survenu sur un engin élévateur ce jeudi, peu après midi. Le véhicule agricole était stationné au milieu de la cour de l’exploitation agricole des Essards, située en bordure de la RD 148 entre Fraimbois et Gerbéviller. Les pompiers de la commune, arrivés les premiers avec leur fourgon, ont éteint le feu évitant ainsi qu’il ne se propage aux bâtiments voisins. L’alerte avait été donnée par un tiers qui avait aperçu les flammes. Le propriétaire n’étant pas présent sur les lieux.

Sport :

Portée par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture, relayée en Déodatie par la médiathèque Victor-Hugo, à lieu la Nuit de la lecture.

Première du nom en France, elle permettra au plus grand nombre de profiter d’animations au cœur de la structure culturelle, ce samedi de 18 h à 22 h.

