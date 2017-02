Revue de presse : Vendredi 17 Janvier 2017

Le pont blanc bientôt démoli à Lunéville :

Enjambant la Vezouze, sur la RD 31, il est appelé « Pont blanc », mais rien dans les archives du conseil départemental, propriétaire depuis toujours de l’ouvrage, n’explique le pourquoi de cette dénomination. A moins que ce ne soit simplement sa couleur d’origine laquelle, bien que délavée, se laisse encore deviner à certains endroits du parapet en béton.

L’ouvrage d’art est en passe de subir une cure de jouvence. Ou plutôt un tour de passe-passe : l’existant aux trois piliers de béton va s’effacer du paysage pour laisser place à un modèle métallique, reposant sur deux assises.

La démolition du Pont blanc débutera en avril, si les conditions météorologiques sont favorables. Cette opération durera un mois avant que ne soit lancée concrètement la reconstruction, qui amènera l’échéance de conclusion des travaux à la fin de l’année. La route sera bien sûr totalement coupée à la circulation.

Le béton broyé du pont sera recyclé. En outre, la suppression du pilier central (les deux travées à venir étant déplacées vers le lit mineur) facilitera l’écoulement de l’eau de la rivière et limitera le risque d’inondations.

Un chantier s’élevant coûter 2,2 millions d’euros, entièrement financés par le Département. Ce sera aussi le plus important chantier 2017 en la matière pour la collectivité.

Cette année, le Département va réaliser des travaux sur une quarantaine d’ouvrages d’art dont 16 se situent dans le Lunévillois.

Un pavillon détruit par un incendie :

Les conséquences auraient pu être dramatiques pour le jeune couple qui avait emménagé au 50 chemin de la Fontenotte à Rambervillers en avril dernier.

Il était 4 h 30 ce matin lorsque les pompiers ont été appelés par le propriétaire les avertissant qu’un incendie s’était déclaré dans la partie haute de la cheminée. Rapidement sur place, les secours ont été quelque peu perturbés par le fait que dans ce chemin très étroit, les gros camions ne peuvent pas passer. Malgré les efforts de la 20aine de sapeurs-pompiers présents sur place l’habitation de 150m2 a été complètement détruite.

L’institut médico-éducatif a ouvert ses portes :

Le président de l’Adapei 88, René Lejeune et Lydia Leonardi-Demange, directrice de territoire pour la Déodatie ont organisé une visite des locaux de l’Institut médico-éducatif.

L’occasion pour les représentants des associations des Amis et Parents de Personnes déficientes intellectuelles des Vosges d’expliquer au maire David Valence le maillage, le fonctionnement, et l’organisation de l’IME.

Les IME ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience.

L’IME déodatien accueille 70 enfants de la grande Déodatie, âgés de 6 à 20 ans en semi-internat, dont 10 en internat modulable. Un accueil éducatif, thérapeutique et pédagogique avec deux unités d’enseignement.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony