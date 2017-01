Revue de presse : Vendredi 27 Janvier 2017

Initiation aux premiers secours à Badonviller :

C’est dans le cadre des nouveaux programmes éducatifs que Christelle Lartisant, infirmière au collège de Cirey-sur-Vezouze, est venue apporter ses connaissances aux élèves de l’école primaire.

Sa venue concernait les classes CM2, CM1 et CE2 dans le le but de transmettre les gestes qui peuvent sauver une vie.

Cette nouvelle formation qui s’inscrit dans le cadre des cours d’éducation civique est un module de 9 heures par classe obligatoire est intitulée PES (Parcours, Éducation, Santé).

Une initiation ayant pour but de permettre à ces jeunes enfants d’apprendre les rudiments nécessaires pour porter secours à un camarade, un membre de sa famille ou une personne en détresse.

Le lions club finance 20 panneaux à Raon-L’Etape :

Sur les quelque 900 places de stationnement de la cité raonnaise 20 emplacements réservés aux personnes handicapées viennent d’être matérialisés par des panneaux financés par le Lions club.

Le premier panneau é été posé ce mercredi place Robert-Tisserand.

Un panneau destiné à marquer les places de stationnement réservées pour les personnes handicapées, place de la mairie.

Ses panneaux seront placés sur les mats déjà en place sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, indiquant la mention suivante : si tu prends ma place prends aussi mon handicap.

Pollution au fioul domestique à Dombasle-sur-Meurthe :

Jeudi matin vers 8 h 30, à la suite d’une mauvaise manœuvre, un camion-citerne contenant du fioul domestique s’est renversé sur le parking du centre automobile de l’avenue de Lunéville à Dombasle. Les pompiers et le personnel technique de la ville sont intervenus immédiatement. 500 litres de fioul ont coulé dans les égouts et sur une partie de la route. De la faïencite, une poudre absorbante a été utilisée pour limiter la pollution.

Les pompes de relevage des égouts du secteur ont été bloquées afin que l’eau polluée ne rejoigne pas la station d’épuration. La cellule anti-pollution des pompiers de Lunéville présente sur les lieux n’a pas eu à intervenir. Tout est rentré dans l’ordre vers 11 h 30.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

