Revue de presse : Vendredi 3 Février 2017

3 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Sérieux problèmes de fuites au collège de la Haute-Meurthe à Fraize :

Après les températures extrêmement basses au cours des dernières semaines, le retour à des températures douces, le dégel et les récentes pluies ont occasionné de sérieux soucis au sein du collège de la Haute-Meurthe, à Fraize.

L’établissement construit à la fin des années 70 est en cours de rénovation. À la faveur d’une vaste opération lancée par le Conseil départemental, ses toits-terrasses sont en passe d’être couverts par des toitures en pente afin de remédier à un problème ancien : des infiltrations d’eau régulières dans l’établissement. L’opération globale se monte à 2,6 millions d’euros.

Mais la toiture provisoire installée sur une partie de l’établissement, n’a pas résisté aux contraintes liées aux récents phénomènes météorologiques. Résultat : d’importantes fuites d’eau ont occasionné des dégâts au deuxième étage de la partie « externat », l’un des principaux bâtiments du collège.

Cependant, les services du rectorat Nancy-Metz se montraient rassurants hier, indiquant que l’activité scolaire était globalement maintenue.

Toutefois, les parents d’élèves ont témoigné d’une certaine inquiétude, estimant que les conditions de sécurité n’étaient plus réunies pour accueillir leurs enfants.

Hier matin, un expert est venu inspecter les locaux tandis qu’une entreprise d’électricité était présente sur les lieux. Afin de lever tous les doutes, une commission de sécurité, présidée par le sous-préfet de Saint-Dié, rendra son avis cet après-midi pour maintenir ou non l’ouverture de l’établissement, à une semaine des vacances scolaires.

La Région mobilisée pour la ligne Saint-Dié-des-Vosges-Strasbourg :

David Valence, Conseiller Régional du Grand Est, Président de la commission Transports et déplacements et Maire de Saint-Dié-des-Vosges a évoqué dans un communiqué de presse au sujet de cette ligne, les trente années de sous-investissement qui ont conduit le réseau ferroviaire français à la situation où il se trouve aujourd’hui. C’est par souci de sécurité mais aussi liés à ses propres difficultés financières que la SNCF à décider ces derniers mois de ralentir, voire de suspendre totalement des services sur plusieurs liaisons, dont Saint-Dié-des-Vosges-Saales et Contrexéville-Pont-Saint-Vincent.

Dans ce contexte, la Région Grand Est s’est mobilisée très précocement et c’est elle qui a demandé et obtenu au début de l’été 2016 que soient ajoutés 65 millions au Contrat de Plan Etat-Région qui court jusqu’en 2020.

Responsables de la circulation des trains dont elle passe commande à un prestataire, les régions françaises n’ont pourtant pas de compétence spécifique en matière de réseau ferroviaire. Seuls la SNCF et l’Etat sont en principe chargés de financer les investissements sur ce réseau.

Or, c’est bien la Région Grand Est qui assumera plus de la moitié de l’effort financier d’urgence en faveur des petites lignes capillaires tel que prévu par le Contrat de Plan Etat-Région.

La Région Grand Est échange aujourd’hui avec SNCF Réseau pour déterminer un calendrier de travaux précis sur ces lignes. La ligne Saint-Dié-des-Vosges-Strasbourg pourrait ainsi connaître rapidement des travaux.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

