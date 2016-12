Revue de presse : Vendredi 30 Décembre 2016

30 décembre 2016 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Déjà un oeil vers 2017 en Déodatie :

2017 ne saurait tarder à pointer le bout de son nez que déjà la Déodatie regarde déjà vers l’avant avec d’importants projets.

La nouvelle communauté d’agglomération, bien sûr, verra officiellement jour, le dimanche 1er janvier. En effet dés lundi, tous les élus se réuniront pour élire le bureau de cette nouvelle structure : le président et les vice-présidents. L’année 2017 ne sera pas trop longue pour mettre en place cet établissement public de coopération intercommunale qui ne comptera pas moins de 74 communes à l’échelon de toute la Déodatie.

Autre projet celui du développement de la zone d’Hellieule. Voilà qui pourrait bien changer la donne commerciale à Saint-Dié. D’ici quelques mois (l’échéance du mois de mars a été avancée), de nouvelles cellules commerciales vont ouvrir dans la zone commerciale d’Hellieule. Avec l’arrivée de grosses enseignes nationales.

Enfin, après plusieurs mois de relative discrétion, mis à profit pour finaliser le montage du dossier, le projet de complexe cinéma devrait avancer de façon notable en 2017. Tout est quasiment près pour passer le dossier devant la commission départementale d’aménagement cinématographique. Il faut attendre encore un peu avant que les salles sortent de terre, mais le projet d’implantation du complexe est plus que jamais en bonne voie.

Incendie à Clayeures près de Bayon (54):

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 h 15 du matin, un incendie s’est déclaré dans la salle de bains d’une habitation située au 29 grande rue à Clayeures dans le sud ouest du Lunévillois (54) entre Bayon et Magnières. Heureusement, le sinistre s’est limité à cette pièce au rez-de-chaussée de la maison.

La famille de 5 personnes qui y résident, a été relogée très temporairement chez des proches, le temps de réaliser les travaux de réparation.

Faits Divers en Lunévillois :

Ce jeudi en début d’après-midi, une voiture, avec deux jeunes femmes à bord, a glissé alors qu’elles circulaient sur la route départementale 160 entre Sionviller et Croismare à la hauteur du lieudit le Brochet, à l’est de Lunéville (54). Agées de 18 ans et domiciliées à Bénaménil et Hénaménil, les deux victimes ont été transportées par les sapeurs-pompiers de Lunéville vers le centre hospitalier.

Illuminations vandalisées à Dombasle (54) :

Depuis le début des fêtes de fin d’année, la commune s’est parée de nouvelles lumières place Suzanne-Pierre, près de la mairie. Tour Eiffel et père Noël trônaient en bonne place et brillaient de mille feux. Ce qui faisait le bonheur des chasseurs d’images. Malheureusement dans la nuit du 25 au 26 décembre, des individus ont vandalisé une partie des décorations lumineuses. En particulier le beau père Noël qu’un agent technique a dû démonter. Au grand dam des élus et des employés municipaux.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony