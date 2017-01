Revue de presse : Vendredi 6 Janvier 2017

Hébergement d’urgence en Déodatie :

La période du 1er novembre au 31 mars est une période nationale de mise à l’abri des personnes sans logement. Que ce soit pour une nuit ou plus, l’objectif de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges est de ne laisser personne dans la rue.

Chaque année, une action renforcée en faveur des personnes sans domicile fixe est demandée aux préfets de département.

Les structures d’accueil, les équipes mobiles ainsi que les plateformes téléphoniques du 115 doivent être sollicitées par toute personne en difficulté ou par ceux qui seraient témoins d’une situation précaire. Et lorsqu’il n’y a pas de place en foyer à l’extérieur, la mairie de Saint Dié prend en charge l’hébergement dans un hôtel. Avant ou à l’issue de la nuit passée au chaud, la personne rencontre une assistante sociale qui lui pose des questions sur son parcours personnel et professionnel.

Les personnes accueillies, en déodatie, sont surtout des jeunes en difficulté financière et qui parfois, connaissent des problèmes d’addiction. Heureusement, à Saint-Dié, il n’y pas beaucoup de demandes d’hébergement d’urgence. Le travaille est fait en amont pour éviter d’en arriver à ce stade.

Nathalie Mandra, directrice des affaires sociales de la Ville ainsi que du Centre communal d’action sociale , travaille dans le secteur social depuis une dizaine d’années ,des actions ont été mené en partenariat avec différentes structures que sont les foyers de jeunes travailleurs, les bailleurs sociaux, le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ), et le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Gérardmer. Une fois la situation d’urgence traitée, le relais et donc passé aux travailleurs sociaux. Ainsi, un suivi et des formations sont envisagés en fonction des profils pour que les personnes sortent de la précarité.

La prudence est encore de mise aujourd’hui sur les routes vosgiennes :

La soirée de mercredi avait été plus que délicate pour les usagers de la route. Ce jeudi soir encore, avec le brusque retour du froid, les chaussées étaient à nouveau extrêmement glissantes. Certains axes, à Epinal notamment, ont été interdits à la circulation. Des perturbations qui devraient se poursuivre ce vendredi puisque les prévisions météo annoncent des températures très négatives . La prudence s’impose donc encore aujourd’hui, sur les secteurs urbains comme sur les routes de campagne. Bien sûr, les équipements spéciaux sont plus que jamais recommandés.

Une maison ravagée par les flammes à Ménil-sur-Belvite :

Une maison de maître a été entièrement détruite par un incendie ce jeudi soir à Menil-sur-Belvitte, au niveau de la route de Rambervillers. Le sinistre s’est déclaré peu avant 22 h, dans cette bâtisse occupée par un couple. Constatant qu’un feu s’était déclaré au niveau de la toiture et qu’il se propageait au premier étage, les occupants ont donc appelé les secours avant de sortir de leur domicile. Fort heureusement, le couple est indemne. En revanche, la demeure a subi des dégâts irréversibles. Seul le garage aurait été épargné par les flammes.

L’enquête de la gendarmerie de Rambervillers permettra de déterminer l’origine de l’incendie, même si des éléments laissent à penser qu’un feu de cheminée pourrait être à l’origine du sinistre.

Faits divers en Lunévillois :

Les pompiers lunévillois sont intervenus ce jeudi matin peu avant 11 h suite à une sortie de route. Elle a eu lieu sur la voie express dans le sens Strasbourg Lunéville sur la RN4, à hauteur de l’aire de Vitrimont. Un véhicule seul s’est retrouvé sur le toit sur le bas-côté avec sa jeune conductrice à bord. L’état de cette dernière n’a pas nécessité de transport.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony