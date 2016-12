Revue de presse : Vendredi 9 Décembre 2016

La municipalité de Saint-Dié-des-Vosges décide de sévir quant aux déjections caninces et aux mégots :

Constatant une recrudescence des incivilités, la Municipalité déodatienne a décidé de sévir quant aux déjections canines non ramassées et les mégots jetés à terre.

Ainsi, une personne prise sur le fait dans l’un des 2 cas par un agent de la Police Municipale sera désormais passible d’une amende de 68 euros, qui sera majorée à 180 euros si elle n’est pas réglée dans les 15 jours. En chiffres, les quelques 2000 chiens que l’on peut croiser dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges représentent 1 500 000 déjections annuelles, tandis que les 6000 Déodatiens fumeurs abandonnent en moyenne 9 millions de mégots sur la voie publique chaque année. Un seul de ces mégots peut polluer jusqu’à 500 litres d’eaux et peut mettre une décennie à s’auto-dégrader. Pour les seules déjections canines, la Municipalité a investi 6000 euros en 2016 pour alimenter les 28 points de retrait de sacs répartis à travers la ville, sachant que 5 nouveaux points de retraits seront installés l’an prochain. Concernant les mégots, une « brigade blanche » de 4 agents municipaux consacre 6000 heures chaque année pour les ramasser dans la rue. Soit un coût annuel pour la collectivité de 204 000 euros.

La compagnie « Danse avec mes roues » lauréate de Trophée Harmonie Mutuelle 2016 :

La compagnie « Danse avec mes Roues » est née en 2011, de la rencontre de 6 professionnelles de la Maison du XXIe siècle et de la Maison Mosaïque avec Leïla Bessahli, danseuse-chorégraphe.

Depuis, 2 spectacles ont vu le jour. « Accolades » en 2012, puis « Le voyageur immobile » cette année. Prônant la danse pour tous, cette troupe a pour particularité de réunir sur scène des danseurs valides et non valides. Ceci afin de faire des différences une force, tout en mettant en lumière la singularité de chacun. Actuellement, 25 personnes en situation de handicap bénéficient ainsi des actions menées par « Danse avec mes Roues ».

Remis par Harmonie Mutuelle, ce trophée s’accompagne d’un chèque de 1500 euros à l’ordre de la Maison du XXIe siècle. Le Trophée de l’Economie Sociale et Solidaire vient chaque année récompenser les entreprises, structures et associations menant des actions dans les domaines de la prévention de la santé, la promotion de la santé ou l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles et aux personnes en situation de handicap. Quant à l’actualité de « Danse avec mes Roues », la troupe travaille actuellement sur un nouveau spectacle, en collaboration avec l’ADAPEI, l’APF et la chorégraphe angévine Marie-France Roy.

Patrouille commune à Baccarat :

Les gendarmes et policiers municipaux patrouillent en binôme depuis le début du mois afin d’assurer une surveillance efficace dans les rues de la cité du cristal. Décembre reste une période de tentation et propice à des vols dans les commerces. La vigilance est donc de mise et, comme par le passé, cette osmose permet de rassurer et de sécuriser.

Quelques conseils : Signaler toute présence suspecte en composant le 17, sécuriser son habitation, ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes, éviter de laisser supposer son absence et ne jamais laisser entrer chez soi des inconnus.

Idée sortie :

Avis à tous les amoureux de sports de contact, l’association « Cristal Boxing » vous donne rendez-vous pour son premier grand gala 100% boxed thaï au pole sportif josette renaux à Baccarat, ce samedi 10 Décembre, à partir de 18h avec au programme pas moins de 14 combats.

Info et résa au 06 49 80 47 47

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

