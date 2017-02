Revue de presse : Vendredi 9 Février 2017

Alerte à la gripper aviaire dans les Vosges :

En l’espace de dix jours, près de huit cygnes ont été découverts morts au lac de Bouzey, située sur le secteur d’Epinal. Ce jeudi, les résultats des analyses menées dans le laboratoire de l’Ain ont permis de confirmer les craintes.

Les cygnes découverts morts au lac de Bouzey, étaient atteints du virus de la grippe aviaire de type H5. D’autres volailles peuvent être touchées par la maladie. La préfecture demande aux éleveurs et aux particuliers de confiner les volailles par mesure de sécurité tandis que le Préfet appelle à la vigilance de tous pour se protéger de la propagation du virus. Si vous découvrez un oiseau mort, ne le ramassez pas et déclarez-le auprès de l’autorité municipale, de l’Office Nationale de la Faune Sauvage ou de la Fédération de chasse.

D’autres analyses complémentaires réalisées dans un laboratoire parisien devraient permettre d’en savoir plus d’ici ces prochains jours.

Un jeune garçon accusé de viol sur deux fillettes à Lunéville :

Un jeune mineur de 14 ans originaire de Lunéville a été présenté devant un juge des enfants à Nancy, hier, jeudi, soupçonné de viols sur deux jeunes filles mineures. Le garçon est accusé d’avoir violé deux fillettes, l’une âgée de 10 ans et l’autre de 13 ans. Les faits se seraient déroulé en bord de la Meurthe avenue de Gerbéviller, il y a un an.

C’est la mère de la plus jeune qui peu de temps après les faits, était venue porter plainte. La plus âgés des deux victimes souffre de déficience mentale. L’enquête policière sensible au vue de l’âge des victimes et du suspect a duré plusieurs mois. Il semble que le jeune garçon les aurait contraintes à une fellation sous la menace de les jeter à l’eau.

Un élu de Baccarat cantonné à 42 mots pour s’exprimer dans le bulletin municipal :

Florent Marulaz, conseiller municipal minoritaire, s’attache, dit-il, à pratiquer une opposition objective et constructive. Le seul moyen régulier à la disposition de l’opposition pour informer les Bachamois se trouve être le Trait d’union, bulletin municipal. Le législateur a prévu, que les « conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité » doivent disposer d’un espace leur permettant d’exercer leur droit à l’expression. Ce dernier n’a apparemment droit qu’à 42 mots dans ce bulletin.

L’avant dernier conseil municipal, à la majorité, moins la voix de Florent Marulaz (contre), a délibéré, pour restreindre encore plus la capacité des opposants à s’exprimer en interdisant l’utilisation des adresses renvoyant à des sites web, comme celle du blog qu’il anime. C’est pourquoi il a saisi le sous-préfet afin qu’il use de ses prérogatives en matière de contrôle de légalité pour faire annuler cette délibération. Quelle que soit sa décision, toutes les voies de recours seront utilisées.

Stage de prévention à la conduite à Chenevières :

Cette semaine sur le circuit de Chenevières était organisé des stages de préventions.

Au programme deux jours de conduite préventive, et une session éco-conduite prévu lors de la troisième journée.

Gérard organisateur du stage initié par la Matmut répondait aux question de Guillaume Marcel pour RCM.

Guillaume est également parti à la rencontre des sociétaires participants à ses trois journées.

