SPECIAL HALLOWEEN : DOIGTS DE SORCIÈRES ET MOMIES! (27/10/17)

Doigts de sorcières !

Préparation : 30 minutes › Cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour : 30 doigts environs

225 g de beurre ramolli

125 g de sucre glace

1 oeuf

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 cuillère à café d’extrait d’amande

350 g de farine

1 cuillère à café de levure chimique

1 petite cuillère à café de sel (ou moins, au goût)

100 g d’amandes entières

Du gel alimentaire rouge (ou de la confiture de framboise ou de la gelée de groseille)

Préparation

1.Mettre le beurre, le sucre glace, l’œuf et les extraits d’amande et de vanille dans un cul de poule et mélanger au batteur électrique. Ajouter le sel et la levure chimique puis incorporer en 3 fois la farine tout en continuant à battre. Pétrir ensuite la pâte jusqu’à former une boule homogène, couvrir de film alimentaire et réfrigérer pendant 20 à 30 minutes.

2.Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5/6). Graisser légèrement des tôles à pâtisserie.

3.Sortir la pâte du réfrigérateur, un petit peu à la fois. Déposer l’équivalent d’une cuillère à café de pâte sur du papier sulfurisé. En s’aidant du papier sulfurisé, rouler cette pâte pour lui donner la forme d’un doigt assez fin. Écraser un peu chaque doigt aux niveaux des phalanges et dessiner quelques petites entailles pour imiter les plis de la peau et rendre le tout encore plus réel. En pressant un peu, déposer une amande entière à l’extrémité du doigt pour donner l’impression d’un ongle bien long. Répéter l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte. Déposer les doigts ainsi formés sur les tôles à pâtisserie ou sur une plaque et toile de cuisson de #GuyDemarle.

4.Faire cuire dans le four préchauffé pendant 20 à 25 minutes jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

5.Retirer délicatement l’amande incrustée dans chaque biscuit. Étaler un peu de gel (ou de confiture) à l’emplacement de l’ongle et remettre l’amande à sa place en pressant un peu pour que le gel (ou la confiture) déborde un peu sur les côtés.

Momies ou Squelettes !

Ingrédients pour une quinzaines de momies environs

2 oeufs

100 grammes de sucre

400 grammes de farine

2 cuillère à café de cannelle en poudre

1 cuillère à café de chocolat en poudre (style Van Houten)

150 grammes de beurre

100 grammes de fondant

30 petits yeux en bonbons

Préparation

Sortez le beurre du réfrigérateur et laissez-le ramollir à l’air libre.

Mélangez le sucre et les oeufs jusqu’à ce que ces derniers blanchissent. Ajoutez la cannelle et le chocolat en poudre, mélangez.

Travaillez le beurre jusqu’à ce qu’il devienne pommade.

Ajoutez petit à petit la farine et le beurre au mélange.

Une fois votre pâte formée, étalez-la entre deux feuilles de papier sulfurisé et laissez-la refroidir au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes.

Préchauffez votre four à 200°C.

Sortez votre pâte du réfrigérateur et formez vos petits biscuits avec une empreinte en forme de bonhomme (ou comment réutiliser vos empreintes de Noël).

Déposez vos biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou d’une toile de cuisson #GuyDemarle et faire cuire une quinzaine de minutes à 200°C. Les biscuits doivent être bien dorés.

Sortez les biscuits et laissez-les refroidir.

Faites fondre le fondant dans une casserole. Commencez par trempez légèrement les yeux en bonbons dans le fondant puis collez-les sur les visages de vos biscuits. A l’aide d’une cuillère, réalisez les bandelettes sur les corps de biscuits.

Laissez refroidir et dégustez (vous pouvez aussi les conserver plusieurs jours dans une boite hermétique fermée).

Joyeux Halloween !!