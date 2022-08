Un salon du savoir-faire local

Soucieuse du développement des artisans locaux sur son territoire, RCM, la radio locale de Lunéville à Saint-Dié a profité des portes ouvertes chez Gérald Bertin Autos les 11 et 12 juin 2022 pour organiser un grand salon des artisans et du savoir-faire local. Plus d’une trentaine d’artisans locaux ont répondu favorablement à notre invitation afin de montrer tout leur savoir-faire aux visiteurs durant ces deux jours. Une animation avec les sapeurs-pompiers de Baccarat a pu mettre en avant toute l’expérience des pompiers volontaire le temps d’un exercice de désincarcération dans les conditions réelles. La radio a également profité de l’événement pour faire jouer le groupe local Peggy Saoule le dimanche après-midi. Un salon qui a bénéficié du soutien financier de l’Union européenne via les fonds européens agricole pour le développement rural : https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development/country_fr

